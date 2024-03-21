الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئيس السيسي يكرم الأخت سمية راغب رائدة التعليم فى مصر

الأخت سمية راغب بشاي
الأخت سمية راغب بشاي

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأخت سمية راغب بشاي، رائدة التعليم في مصر مديرة مدرسة القديس يوسف بالزمالك، وذلك في يوم المرأة المصرية وعيد الأم لعام 2024 في مختلف المجالات.

نماذج مشرفة

وتعد الأخت سمية راغب بشاي، رائدة التعليم في مصر مديرة مدرسة القديس يوسف بالزمالك، من النماذج المشرفة، حيث قادت أكثر من 50 عامًا في خدمة التعليم في مصر حصلت على العديد من الجوائز محليًا ودوليًا.

يوم المرأة المصرية

وشهد الرئيس السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 بمركز المنارة، حيث تم تكريم عدد من الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعم وتقدير دور المرأة المصرية في المجتمع.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالموافقة على دعم صندوقيِّ الأسرة وكبار السن بـ10 مليارات جنيه.

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