الخميس 21 مارس 2024
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توك شو

على جمعة: التحول الجنسى يجوز بشروط

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال أحد حضور حلقة برنامجه "نور الدين"، حول من يجري عمليات تحول جنسي نتيجة وجود تغيّر في الهرمونات.

وقال الدكتور علي جمعة، خلال برنامج "نور الدين"، إن هناك ما يسمى بالجمع بين الهويتين وهو الشخص المخنث، الذي يولد به خلل ما في التركيبة الجنسية، فيخرج محيرا، يمكن يكون بنتا فيكتب ولد والعكس، والفقهاء أطلقوا عليه "المشكل". 

وتابع: "عندنا لجنة في مصر للفصل في هذه الحالات تتشكل من الأطباء ودار الإفتاء والقضاء وغيرها، وبيكتبوا تقرير عن ما تطلبه تلك الحالة، فيجوز شرعا إجراء التحول الجنسي بعد الموافقة الشرعية والقانونية والطبية من هذه اللجنة". 

نور الدين الدكتور على جمعة عمليات تحول جنسى الجمع بين الهويتين التركيبة الجنسية التحول الجنسي

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