الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: ثلث أعضاء مجلس الشيوخ يطالبون بايدن بـ"خطوات جريئة" للاعتراف بدولة فلسطين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين يطالبون الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"خطوات جريئة" للاعتراف بدولة فلسطين؛ وذلك نقلا عن وسائل إعلام أمريكية.

وفي سياق آخر، أكد البيت الأبيض تكرار الرئيس الأمريكي جو بايدن قلقه العميق بشأن احتمال شن إسرائيل عملية برية كبيرة في رفح.

وتابع البيت الأبيض، أن بايدن شدد على ضرورة زيادة تدفق المساعدات إلى المحتاجين في جميع أنحاء غزة مع التركيز على الشمال، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المفاوضات الجارية في قطر بشأن الرهائن.

القاهرة الإخبارية مجلس الشيوخ الديمقراطيين بايدن دولة فلسطين

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