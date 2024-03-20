الأربعاء 20 مارس 2024
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توك شو

حياة كريمة.. بائع يعطي الفاكهة والخضروات لمرضى السرطان مجانًا

جريدة الدستور

"لجميع مرضى السرطان.. البيع مجانًا"، جذبت هذه الكلمات التي علقها بائع فاكهة وخضروات على محله في حي الهرم، برنامج "حياة كريمة"، ليؤكد البائع أنه يعطي ما عنده من فواكه أو خضروات لمرضى السرطان بالمجان في لفتة إنسانية عظيمة منه تجاه أصحاب هذا المرض.

والتقى برنامج حياة كريمة المُذاع عبر قناة "dmc"، بائع الفاكهة الذي يقطن حي الهرم، وقال: "أعطى الفاكهة والخضار لمرضى السرطان مجانا".

وأوضح الفكهاني أن سبب قيامه بذلك أن والده توفى بمرض السرطان في عام 2009 وشعر أنه لا قيمة للحياة بعد فقدانه والده، فقرر أن يقوم بعمل شيء على روح والده لمرضى السرطان، قائلًا: "مبكسفش أي حد، وأنا بعمل كدة من 3 سنوات".

وتابع: "لما بيجيني أي مريض بينتظر خارج المحل وبعطيه حاجته وبيمشي على طول دون إحراج، موضحا أن عدد الأسر التي تأخذ منه الفاكهة والخضروات من 15 إلى 20 أسرة منهم ناس مش مريضة، والحمد لله رزقي بيزيد وربنا مبيسبش حد".

وأهدى البرنامج ميدالية "أبطال حياة كريمة" و30 ألف جنيه للمساعدة في تقديم الفاكهة لهؤلاء المرضى.

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