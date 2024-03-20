الأربعاء 20 مارس 2024
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توك شو

القاهرة الإخبارية|القوات الروسية حيدت أكثر من 77 ألف مقاتل أوكرانى خلال عام

القوات الروسية
القوات الروسية

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو صرح بأن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 4 آلاف جندي خلال الثمانية أيام الماضية أي خلال محاولة القوات الأوكرانية التسلل والدخول إلى مدينتي بلجراد وكورس الحدوديتين مع الأراضي الأوكرانية.

وأضاف "مشيك"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الدفاع الروسي أكد أن القوات الروسية حيدت أكثر من 77 ألف مقاتل أوكراني خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن هذه النسبة تفوق بثلاث مرات النسبة التي خسرتها أوكرانيا خلال العام الماضي، وبحسب رأي الخبراء الروس بأن القوات الأوكرانية بدأت تستخدم الجيش الأوكراني كأداة للهجوم على القوات الروسية والمنشآت المدنية في الأراضي الروسية.

وأوضح أن الجانب الروسي يتحدث عن أن القوات الأوكرانية غير آبهة بعناصرها، وأن النظام الأوكراني غير آبه بالعناصر، ويحاول أن يقدمها من أجل الضغط والحصول على المساعدات الغربية.

وأشار إلى أن المحاولات الأوكرانية خلال الفترة الماضية والاستهدافات المتواصلة على المدن الروسية ولا سيما الحدودية تعتبرها روسيا على أنها محاولات أوكرانية لإثارة الذعر لدى المواطن الروسي ومحاول من أجل كسب المزيد من المساعدات العسكرية.

 

القاهرة الإخبارية موسكو القوات الأوكرانية القوات الروسية أوكرانيا

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