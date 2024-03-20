الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: عمليات القتل الإسرائيلية تستهدف عائلات بأكملها وليس أفرادًا

جهاد حرب
جهاد حرب

قال جهاد حرب، الكاتب والمحلل السياسي، إنه يجب إدخال المساعدات بشكل واسع لقطاع غزة سواء جنوبه أو شماله بشكل خاص، والإسراع في ذلك، بجانب وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أن عمليات القتل لا تجرى لأفراد، ولكن لعائلات بأسرها عندما يتم تدمير المنازل فوق رءوس ساكنيها على سبيل المثال، وهناك أعداد كبيرة من العائلات قد تم إفناؤها نتيجة هذه الحرب.

وأضاف "حرب"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب منع إسرائيل من استخدام سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني فعلى مدار الـ5 أشهر الماضية إسرائيل استخدمت هذا الأسلوب كإحدى أدوات الحرب التي تمتلكها ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع: "نشاهد أعدادًا قليلة مقارنة بالاحتياج الفلسطيني يتم إدخاله عبر المعابر البرية، وهناك محاولة لإنشاء ممر مائي، لكن حتى الآن لم يشكل تحولًا أو إضافة إيجابية لإدخال المساعدات الإنسانية".

وواصل: "مطلوب من المجتمع الدولي الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها، وسماحها لفتح جميع المداخل والمعابر المحاطة بها قطاع غزة، والتي تسيطر عليها إسرائيل لإدخال المساعدات اللازمة لقطاع غزة".

القاهرة الإخبارية المساعدات قطاع غزة منتصف النهار إسرائيل الشعب الفلسطيني المعابر البرية ممر مائي

مواد متعلقة

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بروسيا وإيران

مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل تصفية جيش الاحتلال قيادات بارزة من حماس

الاحتلال: 291 عسكريًا يخضعون للعلاج جراء إصابتهم فى غزة

القاهرة الإخبارية: بلينكن يصل إلى السعودية

لحظة صفا.. "الحسن بن على" تميل القلوب إليه وهيئته كلها حسنة

المفوضية الأوروبية: نعمل على تحديد مسار واضح نحو حل الدولتين

متحدث “أونروا”: سكان غزة وصلوا للمرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائى

سلطة المياه الفلسطينية: الاحتلال دمر 40% من البنية التحتية للمياه فى غزة

الأكثر قراءة

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

انتهاء قضية التمويل الأجنبى وحفظ التحقيقات مع 5 مراكز جديدة

توفير السكر بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات خلال أسبوعين.. تفاصيل خطة الحكومة لإنهاء الأزمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة