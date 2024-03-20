محلل سياسى: عمليات القتل الإسرائيلية تستهدف عائلات بأكملها وليس أفرادًا

قال جهاد حرب، الكاتب والمحلل السياسي، إنه يجب إدخال المساعدات بشكل واسع لقطاع غزة سواء جنوبه أو شماله بشكل خاص، والإسراع في ذلك، بجانب وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أن عمليات القتل لا تجرى لأفراد، ولكن لعائلات بأسرها عندما يتم تدمير المنازل فوق رءوس ساكنيها على سبيل المثال، وهناك أعداد كبيرة من العائلات قد تم إفناؤها نتيجة هذه الحرب.

وأضاف "حرب"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب منع إسرائيل من استخدام سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني فعلى مدار الـ5 أشهر الماضية إسرائيل استخدمت هذا الأسلوب كإحدى أدوات الحرب التي تمتلكها ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع: "نشاهد أعدادًا قليلة مقارنة بالاحتياج الفلسطيني يتم إدخاله عبر المعابر البرية، وهناك محاولة لإنشاء ممر مائي، لكن حتى الآن لم يشكل تحولًا أو إضافة إيجابية لإدخال المساعدات الإنسانية".

وواصل: "مطلوب من المجتمع الدولي الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها، وسماحها لفتح جميع المداخل والمعابر المحاطة بها قطاع غزة، والتي تسيطر عليها إسرائيل لإدخال المساعدات اللازمة لقطاع غزة".