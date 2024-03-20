المفوضية الأوروبية: نعمل على تحديد مسار واضح نحو حل الدولتين

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المفوضية تعمل على تحديد مسار واضح نحو حل الدولتين؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت أورسولا فون دير لاين، أن المفوضية الأوروبية تبذل كل ما يمكن لإيصال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وضمان تسليمها في ظروف آمنة.

دعوة بريطانية لتجنب حدوث مجاعة في غزة

يأتي ذلك فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أنه يجب التحرك العاجل لتجنب حدوث مجاعة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه من الضروري تنفيذ وقف فوري للقتال في القطاع.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني، أنه يجب العمل على إطلاق سراح المحتجزين في غزة وإيصال مزيد من المساعدات.