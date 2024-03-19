الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عمرو خليل: مستويات المجاعة بغزة تخطت الأرقام القياسية بسبب جرائم الاحتلال

الإعلامي عمرو خليل
الإعلامي عمرو خليل

قال الإعلامي عمرو خليل، إن غزة لم تعد صالحة للحياة، ومستويات المجاعة بها تخطت الأرقام القياسية بسبب جرائم الاحتلال، والموت الجماعي أصبح وشيكًا بحسب تقييم التصنيف الأممي للأمن الغذائي.

وأضاف عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الموت والخراب الذي حل بغزة جعلها غير صالحة للحياة، وجيش الاحتلال ماضٍ في جرائمه، وحربه الإجرامية مستمرة.

وأوضح أن حرب الإبادة تجد في إسرائيل من يغذيها ومن يتهرب من الدخول في مفاوضات جادة تفضي إلى وقف لإطلاق النار، وتجد اليمين المتطرف الذي يهيمن على المشهد، سواء يمين لا يفهم إلا الدمار والقتل والتهجير، ولا يعرف كيف يتحدث مع حلفائه أو خصومه.

وأشار إلى أنه رغم ذلك فأصوات العقل لا تتوقف وتواصل مساعيها، وبعد أن أحرزت جهود الوسطاء تقدمًا خلال محادثات القاهرة الأسبوع الماضي.. اليوم تشهد الدوحة وبوساطة مصرية قطرية وبمشاركة الولايات المتحدة استكمال المحادثات من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.. والإفراج عن المحتجزين والأسرى.. وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية من مصر الاحتلال جرائم الاحتلال غزة

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