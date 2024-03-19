فتح: الاحتلال يحاول إقناع الفلسطينيين بأن الحل فقط فى التهجير

قال صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الاحتلال يخوض عملية عسكرية بمحرقة بامتياز في قطاع غزة، لكنه في نفس الوقت يخوض عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية.

وأضاف نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال يريد أن يقنع الشعب الفلسطيني بأن الحل فقط في التهجير وأنه لا مكان للفلسطينيين من البحر إلى النهر.

أوضح أن إسرائيل لا تريد وصول الطعام إلى سكان قطاع غزة، حيث إن هناك معابر برية على امتداد قطاع غزة لا تسمح إسرائيل بفتحها، بينما تسمح بإقامة رصيف بحري واسقاط وإنزال المساعدات جوًا وهذا أمر لا يفي بالحاجة.

ونوّه إلى أن إسرائيل تريد أن ترحل الناس وهذا ما يفسر العملية العسكرية الجديدة في محور الشفاء الطبي وفي محاور أخرى وخاصة في شمال القطاع.