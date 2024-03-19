وزير فلسطينى: أمريكا ليست ضد دخول إسرائيل لرفح من حيث المبدأ

قال الدكتور أحمد المجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إنه لا يجب ألا يكون هناك وهم في أي يوم من الأيام أن العلاقة العضوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تتعرض إلى اهتزاز أو افتراق في المصالح والسياسات.

وأضاف المجدلاني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الحرب أكدت المؤكد أن لتل أبيب دورا وظيفيا في خدمة المصالح الأمريكية، وإن كان هناك خلافات ما بين الإدارة الأمريكية وأي حكومة إسرائيلية لا ينعكس على التزام إسرائيل المطلق بأمن إسرائيل وتفوقها على كل دول المنطقة.

وأوضح، أن الولايات المتحدة نتيجة للظروف والأوضاع الداخلية التي تمر بها الحملة الانتخابية المرهقة والضعيفة لبايدن هي مضطرة لمجاراة أصوات العرب والمسلمين في عدة ولايات الصوت العربي والإسلامي فيها يعتبر حاسما في هذه الولايات المتأرجحة ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

اقتحام رفح الفلسطينية

وأشار إلى أن هناك تباينا جديا في الموقف ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن اقتحام رفح الفلسطينية، فواشنطن لا تستطيع تحملا أخلاقيا أكثر من ذلك خسائر بالمدنيين في هذه المدينة، خاصة أن بها 1.5 مليون مواطن موجودون في منطقة مساحتها 55 كيلومترا مربعا، وأمريكا ليست ضد الدخول إلى رفح الفلسطينية من حيث المبدأ لكن ضد إلحاق الأذى ضد المدنيين الفلسطينيين.