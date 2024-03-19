الأربعاء 20 مارس 2024
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مراسل "القاهرة الإخبارية": الدائرة تضيق على جماعة الإخوان الإرهابية فى بريطانيا

أبوبكر بشير
أبوبكر بشير

قال أبوبكر بشير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لندن، إن وزير الدولة لشئون المجتمعات والأقليات البريطاني مايكل غوف، أعلن عن تعريف الحكومة البريطانية الجديد لمفهوم التطرف، وهذا التعريف يدخل حيز التنفيذ من تاريخه.

وأضاف بشير خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الدولة لشئون المجتمعات والأقليات البريطاني أكد أن الإسلام كدين خارج التقييم والتصنيفات، والجمعات الإسلامية المرتبطة به والتي تعمل في نشاطه السياسي هي الجماعات المستهدفة والمتشددة بالإضافة إلى جماعات أخرى.

وأوضح أنه يأتي على رأس هذه الجماعات فرع تنظيم الإخوان الإرهابي هنا في بريطانيا، مؤكدًا أن هناك دائرة أخرى تضيق على الجماعة الإرهابية وعلى التنظيم الإرهابي في بريطانيا.

وأشار إلى أن هذه خطوة متقدمة تقوم بها الحكومة البريطانية وإن كانت متأخرة نوعًا ما بعد نحو 9 سنوات من مطالبة حكومة ديفيد كاميرون عام 2015 بإجراء تقييم لنشاط جماعة الإخوان الإرهابية في بريطانيا وتقييم فكرة الانتماء إليها والعمل لصالحها.

القاهرة الإخبارية الحكومة البريطانية التطرف تنظيم الإخوان الإرهابي الرابطة الإسلامية بريطانيا جماعة الإخوان الإرهابية

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