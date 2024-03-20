سوناك: يجب التحرك العاجل لتجنب حدوث مجاعة فى غزة

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أنه يجب التحرك العاجل لتجنب حدوث مجاعة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه من الضروري تنفيذ وقف فوري للقتال في القطاع؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني، أنه يجب العمل على إطلاق سراح المحتجزين في غزة وإيصال مزيد من المساعدات.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسئوليته عن مقتل مسئولين في لجان الطوارئ التابعة لحركة حماس برفح الفلسطينية، وفقا لما أوردته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكدت مصادر فلسطينية استشهاد مدير لجنة الطوارئ غرب غزة، أمجد هتهت، بعد استهدافه من جيش الاحتلال على دوار الكويت خلال عملية تأمين دخول المساعدات.