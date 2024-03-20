الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سوناك: يجب التحرك العاجل لتجنب حدوث مجاعة فى غزة

ريشي سوناك
ريشي سوناك

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أنه يجب التحرك العاجل لتجنب حدوث مجاعة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه من الضروري تنفيذ وقف فوري للقتال في القطاع؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني، أنه يجب العمل على إطلاق سراح المحتجزين في غزة وإيصال مزيد من المساعدات.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسئوليته عن مقتل مسئولين في لجان الطوارئ التابعة لحركة  حماس برفح الفلسطينية، وفقا لما أوردته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكدت مصادر فلسطينية استشهاد مدير لجنة الطوارئ غرب غزة، أمجد هتهت، بعد استهدافه من جيش الاحتلال على دوار الكويت خلال عملية تأمين دخول المساعدات.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة حدوث مجاعة المحتجزين المساعدات

مواد متعلقة

متحدث “فتح”: نتنياهو يريد الإبقاء على وجوده بحرب التجويع فى غزة

عمرو خليل: مستويات المجاعة بغزة تخطت الأرقام القياسية بسبب جرائم الاحتلال

فتح: الاحتلال يحاول إقناع الفلسطينيين بأن الحل فقط فى التهجير

مراسل "القاهرة الإخبارية": الدائرة تضيق على جماعة الإخوان الإرهابية فى بريطانيا

استشهاد 30 فى استهداف إسرائيلى للجان عشائرية بغزة

وزير فلسطينى: أمريكا ليست ضد دخول إسرائيل لرفح من حيث المبدأ

إيهاب عمر: الخلاف الأمريكى الإسرائيلى له حدود.. وواشنطن لن تصوت ضد تل أبيب فى مجلس الأمن

أستاذ علوم سياسية: النيجر تغلق الباب فى وجه أمريكا وتنهى اتفاقية التعاون العسكرى معها

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

توفير السكر بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات خلال أسبوعين.. تفاصيل خطة الحكومة لإنهاء الأزمة

بعد القبض على متهم.. تطور جديد فى واقعة مالك أسد التجمع

هل يعتبر الشذوذ الجنسى زنا؟.. على جمعة يوضح الفارق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة