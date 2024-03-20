الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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متحدث “فتح”: نتنياهو يريد الإبقاء على وجوده بحرب التجويع فى غزة

عبدالفتاح دولة
عبدالفتاح دولة

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد الإبقاء على وجوده على حساب الدم الفلسطيني، وحرب التجويع وتصفية القضية الفلسطينية، وإطالة عمر الحرب في غزة.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح، مساء اليوم، خلال مداخلة ببرنامج “من مصر”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أننا ندفع من دمنا ثمنًا كبيرًا نتيجة هذه التجاذبات الحادثة، ومخطط الاستيطان والتهجير الذي وضع لاستهداف القضية الفلسطينية.

وأوضح، أن هناك عدوانًا موازيًا لا يقل ضراوة عما يحدث في غزة والقدس المحتلة، حيث يوجد 13 شهيدا في السجون الإسرائيلية، وممارسات تعود للعصر الحجري.

وأشار، إلى أن مشاريع نتنياهو هدفها تصفية القضية الفلسطينية وتوسيع الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة بشكل يومي ومستمر، وتغيير المعالم والحقائق الزمنية، وبالتالي هذه الحكومة تشكل خطرا كبيرا على المنطقة، ولكن العالم وأمريكا يتعاملون مع الشعب الفلسطيني على أنه أكثر تطرفًا.

القاهرة الإخبارية حركة فتح نتنياهو حرب التجويع الحرب غزة القضية الفلسطينية الاستيطان

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