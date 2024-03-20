متحدث “أونروا”: سكان غزة وصلوا للمرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائى

قال كاظم أبوخلف، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الضفة الغربية، إن معظم سكان قطاع غزة وصلوا إلى المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي.

وأضاف متحدث "أونروا"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع في قطاع غزة مأساوي ولا يوجد أي تحرك لوضع حد للكارثة الإنسانية بالجنوب، مشيرًا إلى أن المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة غير كافية لتلبية احتياجات الفلسطينيين.

وأوضح، أن إسرائيل تواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لافتًا إلى وجود محاولات إسرائيلية متواصلة لتشويه وكالة أونروا أمام الرأي العام العالمي.

