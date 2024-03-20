القاهرة الإخبارية: بلينكن يصل إلى السعودية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يصل إلى المملكة العربية السعودية لإجراء محادثات بشأن غزة؛ وذلك نقلًا عن وكالة فرانس برس الفرنسية "أ ف ب".

خطة بلينكن لإنجاح مفاوضات حماس وإسرائيل

ومن المقرر أن يناقش بلينكن، حسب الخارجية الأمريكية، الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار يضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين، وتكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والتنسيق بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة، بما في ذلك ضمان عدم قدرة حركة حماس على الحكم أو تكرار ما حدث في 7 أكتوبر.

وكشف ميلر عن أن بلينكن سيناقش أيضا مسارا سياسيا للشعب الفلسطيني مع ضمانات أمنية مع إسرائيل.

بلينكن أكد من جهته، في تصريحات صحفية قبل بدء جولته السادسة إلى المنطقة، أن زيارته تهدف إلى مناقشة البنية الصحيحة للسلام الإقليمي الدائم، موضحا: "أبلغنا إسرائيل أيضًا بضرورة وجود خطة لغزة عندما ينتهي الصراع، والتي نأمل أن تكون في أقرب وقت ممكن، بما يتوافق مع احتياجات إسرائيل للدفاع عن نفسها والتأكد من عدم حدوث 7 أكتوبر مرة أخرى أبدًا".