الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بروسيا وإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن أنها فرضت عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بروسيا وإيران؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على إعلان الإدارة الأمريكية عن اعتزامها فرض عقوبات جديدة على روسيا في أعقاب وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في أحد السجون الروسية منذ عدة أيام.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، من البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا يوم الجمعة المقبل تزامنًا مع حلول الذكرى الثانية للحرب بين القوات الروسية والأوكرانية، والتي بدأت بعد قيام روسيا بشن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، إلا أن بايدن لم يذكر المزيد من التفاصيل حول طبيعة تلك العقوبات، واكتفى بالقول إنها تأتي في أعقاب وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.