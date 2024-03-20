الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل تصفية جيش الاحتلال قيادات بارزة من حماس

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنه عادة ما تكون هناك ضبابية في التعامل مع الأخبار المتعلقة بتصفية قيادات بارزة من حركة حماس خاصة من الجانب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن حركة حماس  لم تؤكد أو تنفي هذه الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

 

وأضافت "أبو شمسية"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تل أبيب تزف هذا الخبر للجمهور الإسرائيلي وكأنه إنجاز عسكري جديد يضاف لسلسلة الإنجازات التي تبحث عنها لتحقيق صورة النصر في قطاع غزة، بل وتبرر وتزعم أن هنالك حركات ومعاقل حركة حماس العسكرية موجودة في منطقة رفح الفلسطينية، لا سيما أن هذا يبرر نية إسرائيل الاجتياح البري الوشيك لرفح الفلسطينية.

 

وأوضحت، أنه حسب بيانات جيش الاحتلال، والتي صدرت قبل قليل بشراكة مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، فإن هذه العملية تمت مساء الإثنين، ولكن اليوم تم الإفصاح عنها، موضحًا البيان أن طائرات حربية شنت سلسلة من الغارات الجوية على منطقة جاءت إليهم معلومات استخباراتية بأنه يتواجد فيها مسئولون من لجان الطوارئ التابعة لحركة حماس وأنهم لهم علاقات بعمل النشطاء في الميدان من حركة حماس.
 

القاهرة الإخبارية حركة حماس تل أبيب رفح رفح الفلسطينية الغارات الجوية حماس

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