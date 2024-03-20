الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية: يجب فرض عقوبات على إسرائيل

محمد أشتية
محمد أشتية

أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، أنه يجب اتخاذ موقف دولي حازم بوقف تسليح إسرائيل وفرض عقوبات فورية عليها؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، أنه يجب الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الكافية إلى غزة وإعادة الكهرباء والمياه للقطاع.

وقبل قليل، قالت سلطة المياه الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي دمّر 40% من البنية التحتية للمياه في قطاع غزة.

وأوضحت سلطة المياه الفلسطينية، أن المضخات الرئيسية للمياه تعطلت بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

القاهرة الإخبارية إسرائيل عقوبات المساعدات غزة

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