نتنياهو: نستعد لاجتياح رفح الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تستعد لاجتياح رفح الفلسطينية وستستغرق بعض الوقت؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق متصل، عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "في ظل انقسامات داخلية ومخاوف خارجية.. حكومة نتنياهو تعتزم الاجتياح البري لرفح الفلسطينية".

وفي ظل انقسامات داخلية ومخاوف خارجية، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالكنيست، عزم الحكومة الإسرائيلية الاجتياح البري لرفح الفلسطينية، وهى الخطوة التي حذر منها المجتمع الدولي نظرًا لخسائرها الفادحة في صفوف المدنيين إن تمت.

موقف دولي جديد يضاف للمواقف الرافضة لاجتياح رفح الفلسطينية

تأتي تصريحات نتنياهو عن اجتياح بري لرفح الفلسطينية بعد اتهامه مسئولين في إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة، لمنع جيش الاحتلال من تنفيذ عملية برية في رفح في الوقت الراهن نتيجة رفض واشنطن أي عملية لا تحمل خطوة واضحة تضمن سلامة المدنيين.