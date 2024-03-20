محلل سياسي: أوكرانيا تسعى للرد على فوز بوتين بانتخابات الرئاسة الروسية

قال رامي القليوبي، المحلل السياسي، إن أوكرانيا تسعى للرد على فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية الأخيرة وذلك عن طريق زرع حالة من الذعر والفوضى في الداخل الروسي.

وأضاف “القليوبي” اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا بعد الانتخابات الروسية وفوز بوتين بها، تسعى لإحداث شعور لدى المواطنين الروس بأنهم ليسوا بأمان وأن الدولة الروسية غير قادرة على حمايتهم.

وأوضح أن الوضع في روسيا يبدوا متماسكًا، فبعد الانتخابات وغلق صناديق الاقتراع خرج بوتين للتأكيد على أنه ربما سيتم إنشاء منطقة عازلة لمنع الهجمات الأوكرانية، فبالتالي أوكرانيا تستقبل هذه الفترة بين انتخاب بوتين وتنصيبه في مايو المقبل لزرع حالة من انعدم الثقة بين المواطنين والسلطة.