الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية| شرطة الاحتلال تعتدى على متظاهرين يطالبون بصفقة لتبادل الأسرى

متظاهرون
متظاهرون

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على متظاهرين يطالبون بصفقة تبادل أسرى عند مدخل الكنيست غربي القدس المحتلة.
 

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن عشرات المتظاهرين ضد حكومة بنيامين نتنياهو يغلقون مداخل مقر الكنيست وتم اعتقال 3 منهم.

 

وقبل قليل، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 291 عسكريًا إسرائيليًا لا يزالون يخضعون للعلاج جراء إصابتهم في قطاع غزة، من بينهم 26 حالتهم خطرة، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

القاهرة الإخبارية الاحتلال متظاهرين صفقة تبادل أسرى الكنيسة القدس المحتلة

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