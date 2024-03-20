الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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محمد عدوى: عودة يحيى الفخرانى متميزة و"عتبات البهجة" كان عند حسن ظن الجماهير

عتبات البهجة
عتبات البهجة

قال محمد عدوي رئيس تحرير "أخبار النجوم"، إن مسلسل عتبات البهجة كان عند حسن ظن الجميع بداية من إعلان المشروع نفسه حتى الآن.

وأضاف عدوي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عودة الفنان يحيى الفخراني عودة متميزة جدًا، كما أن عودة المخرج مجدي أبوعميرة عودة جميلة، والاقتباس من رواية الأديب الكبير إبراهيم كان سلسلًا.

وأوضح، أن الدكتور مدحت العدل نجح في أن يقدم اقتباسا دراميا حقيقيا يعيش في وقتنا الحالي، مؤكدًا أن كل ذلك يحسب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نظرًا لأنها خلف المشروع.

عتبات البهجة منتصف النهار القاهرة الإخبارية يحيي الفخرانى مسلسل عتبات البهجة الشركة المتحدة

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