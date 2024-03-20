محمد عدوى: عودة يحيى الفخرانى متميزة و"عتبات البهجة" كان عند حسن ظن الجماهير

قال محمد عدوي رئيس تحرير "أخبار النجوم"، إن مسلسل عتبات البهجة كان عند حسن ظن الجميع بداية من إعلان المشروع نفسه حتى الآن.

وأضاف عدوي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عودة الفنان يحيى الفخراني عودة متميزة جدًا، كما أن عودة المخرج مجدي أبوعميرة عودة جميلة، والاقتباس من رواية الأديب الكبير إبراهيم كان سلسلًا.

وأوضح، أن الدكتور مدحت العدل نجح في أن يقدم اقتباسا دراميا حقيقيا يعيش في وقتنا الحالي، مؤكدًا أن كل ذلك يحسب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نظرًا لأنها خلف المشروع.