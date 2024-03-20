بعد طرده لكبر سنه.. موظف لـ"حياة كريمة": "ثقتي في ربنا لا حدود لها"

عرض برنامج "حياة كريمة"، المُذاع عبر قناة "dmc"، قصة كفاح جديدة لرجل فقد عمله بسبب كبر سنه، وتراكمت عليه الديون، إلا أنه لم يفقد ثقته في الله، وبدأ البحث عن عمل في مكان آخر مستغلًا حصوله على رخصة مهنية.

موظف الأمن روى قصته قائلًا: "عندي 56 عام وأقصى سن للعمل في وظيفته 45 عاما، وجيت هنا عشان أسلم عهدتي، وبعدها هرجع بلدي بمحافظة الفيوم.. وبدور على شغل في مكان تاني.. وربنا مش هينساني.. الحمدلله ربنا كبير وثقتي في الله ليس لها حدود".

وتابع: “واثق في الله ومطمئن لأنه خالقنا ولابد يرزقنا، أنا مش زعلان.. ولعله خير”.

فطلب منه مقدم البرنامج أن يساعده فى تقديم مبلغ 50 ألف جنيه لمن يستحق، فقال له: "كتير من الناس محتاجة مساعدة، وأنا عليا ديون لكن الحمد لله على كل شئ ومستورة".

وأكد: "ربنا هيساعدنى فى تسديد دينى، وأكيد فى ناس فى ضيقة عنى"، رافضًا أخذ المبلغ لنفسه: "الحمد لله ربنا استحملنى كتير وهيكرمنى".

وأعطى برنامج حياة كريمة مبلغ الـ 50 ألف جنيه للمواطن لسداد دينه و50 ألف أخرى لعمل مشروع والعيش منه والذى بكى من الفرحة وكرم ربنا، وأهداه ميدالية "أبطال حياة كريمة"، قائلًا: "مكنتش عارف أن ده هيحصل لكن واثق فى الله".