نيكولاس ويليامز: الناتو لا يريد عضوية كاملة لأوكرانيا بالاتحاد الأوروبى قبل نهاية الحرب

قال نيكولاس ويليامز، المسئول السابق في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بشكل أساسي ورسمي أو قانوني ليسا مرتبطين، لكن العضوية لها كثير من أوجه التشابه، حيث إن هناك الكثير من العوامل والقواسم المشتركة وبعض الأهداف المتشابهة، حتى إن هناك بعض الأهداف أيضًا مختلفة.

وأضاف يليامز، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن حلف الناتو في هذا الشأن لا يرغب في أن تكون أوكرانيا عضوًا كاملًا قبل انتهاء الحرب، وذلك يأتي بسبب أن الناتو سوف يخوض هذه الحرب.

وأوضح، أن الذين خارج الاتحاد الأوروبي ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، تحث الاتحاد الأوروبي على فتح أبوابه في أقرب وقت ممكن لأوكرانيا وبعض دول غرب البلقان ليكونوا أعضاء بالاتحاد الأوروبي.