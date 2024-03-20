"النواب الأمريكى" يعقد جلسة استماع جديدة بخصوص عزل بايدن

أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن مجلس النواب الأمريكي يعقد جلسة استماع جديدة بخصوص عزل الرئيس جو بايدن.

وفي سياق آخر، أكد البيت الأبيض تكرار الرئيس الأمريكي جو بايدن قلقه العميق بشأن احتمال شن إسرائيل عملية برية كبيرة في رفح.

وتابع البيت الأبيض، في تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن بايدن شدد على ضرورة زيادة تدفق المساعدات إلى المحتاجين في جميع أنحاء غزة مع التركيز على الشمال، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المفاوضات الجارية في قطر بشأن الرهائن.