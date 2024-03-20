كيف تحمي الجاليات العربية فى الدول الأوروبية أبنائها من الشذوذ؟.. علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على سؤال سيدة يقول: "كيفية إقناع الأسرة التي تعيش في الدول الأجنبية لأبنائها بأن المثلية الجنسية فكر شاذ ولا يتسق مع شريعة الإسلام؟.

وقال الدكتور علي جمعة، خلال برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، إنه لابد من الاهتمام بـ"التربية العملية".

وأضاف الدكتور علي جمعة: المثال الصالح داخل الأسرة يربي الإنسان، فالطفل ينشأ على ما عوده عليه أبواه، وقبول هذا الفعل الشاذ والسكوت عنه يأتي من الأسرة.

وحذر من خطورة اقتناع الكبار بفكرة المثلية الجنسية وأنها تأتي في إطار الحرية الشخصية، معقبًا: "خطورة اقتناع الكبار بتلك الترهات تعني أنهم بدأوا الوقوع في ورطة كبيرة وهي ورطة القبول، هذا شيء لا مقبول ديانة ولا فطرة ولا عقل".

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث أنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.