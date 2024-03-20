أونروا: أكثر من مليون فلسطينى فى غزة يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائى

أعلنت وكالة أونروا أن أكثر من مليون فلسطيني في غزة يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي ونحذر من حدوث مجاعة بالقطاع، بحسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي، وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ارتفاع حصيلة الشهداء

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.