علي جمعة يوضح الحكم الشرعي في انتحار شخص بسبب لعبة إلكترونية

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال من طالبة: "ما هو الحكم الشرعي في الشخص المنتحر بسبب لعبة إلكترونية مثل الحوت الأزرق، وهل سيعذب بنفس الدرجة التي سيُعذب بها الشخص الذي أقدم بنفسه على الانتحار؟"

وقال الدكتور علي جمعة، خلال تقديمه برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناة الأولى، إن من ينتحر هو منتحر ويجب عليه أن يعلم ذلك قبل أن يلعب لعبة الحوت الأزرق أو الحوت البني، بحسب تعبيره.

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن من صمم ألعاب فيل الأزرق والأحمر والحوت الأزرق يريد أن يؤثر في السلوك الإنساني، حيث يسعى لإدخال الشباب إلى حالات من التطرف تؤدي إلى الانتحار أو شنق أنفسهم بالحبل، ومنهم من يقصد ذلك ومنهم من لا يقصد، وبشكل عام يجب التحذير من هذا المسار الملتوي.

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث أنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.