علي الكشوطي: كريم عبد العزيز في "الحشاشين" ابتعد عن المبالغة في أداء الشر.. وأحمد عيد مفاجأة المسلسل

قال الناقد الفني علي الكشوطي، إن مسلسل "الحشاشين" واحد من أكثر الرهانات المنتظرة وهو رهان كبير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفنان كريم عبد العزيز نجم استثنائي.

وأضاف "الكشوطي"، في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الفنان كريم عبد العزيز لأول مرة في تاريخه الفني يجسد دور الشرير، إذ يقدم دور حسن الصباح، من خلال مسلسل الحشاشين، ومهتم جدا بالانفعالات الهادية وابتعد عن المبالغة في أداء الشر.

وأشاد الناقد الفني، بأداء الفنان أحمد عيد ويعتبره غير جلده وابتعد عن الكوميديا ولكن دوره في مسلسل الحشاشين مركب وصعب وساعده علي النجاح في الدور الكاريزما التي تجمعه بالفنان كريم عبدالعزيز.

الكشوطي: مسلسل الحشاشين عمل متكامل وبإنتاج ضخم

ولفت علي الكشوطي، بمسلسل الحشاشين، إلى أن العمل متكامل وبإنتاج ضخم وتم تصويره في 3 قارات، إضافة إلى أن البرومو يوضح المجهود الكبير في الديكورات والأزياء على مستوى عالمي، فضلًا عن التصوير المحترف الذي يشير إلى المجهود الكبير المبذول من فريق العمل.

أبطال مسلسل الحشاشين

جدير بالذكر أن مسلسل الحشاشين، يلعب بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: كريم عبد العزيز، وميرنا نور الدين، وأحمد عيد، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد رجب، وعمر الشناوي، وإسلام جمال، وشريف البردويلي، ونيقولا معوض، ونور أيهاب، إضافة إلى نخبة من نجوم الفن الآخرين.