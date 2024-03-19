الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

علي الكشوطي: كريم عبد العزيز في "الحشاشين" ابتعد عن المبالغة في أداء الشر.. وأحمد عيد مفاجأة المسلسل

علي الكشوطي
علي الكشوطي

قال الناقد الفني علي الكشوطي، إن مسلسل "الحشاشين" واحد من أكثر الرهانات المنتظرة وهو رهان كبير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفنان كريم عبد العزيز نجم استثنائي.

وأضاف "الكشوطي"، في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الفنان كريم عبد العزيز لأول مرة في تاريخه الفني يجسد دور الشرير، إذ يقدم دور حسن الصباح، من خلال مسلسل الحشاشين، ومهتم جدا بالانفعالات الهادية وابتعد عن المبالغة في أداء الشر.

وأشاد الناقد الفني، بأداء الفنان أحمد عيد ويعتبره غير جلده وابتعد عن الكوميديا ولكن دوره في مسلسل الحشاشين مركب وصعب وساعده علي النجاح في الدور الكاريزما التي تجمعه بالفنان كريم عبدالعزيز.

الكشوطي: مسلسل الحشاشين عمل متكامل وبإنتاج ضخم

ولفت  علي الكشوطي، بمسلسل الحشاشين، إلى أن العمل متكامل وبإنتاج ضخم وتم تصويره في 3 قارات، إضافة إلى أن البرومو يوضح المجهود الكبير في الديكورات والأزياء على مستوى عالمي، فضلًا عن التصوير المحترف الذي يشير إلى المجهود الكبير المبذول من فريق العمل.

أبطال مسلسل الحشاشين

جدير بالذكر أن مسلسل الحشاشين، يلعب بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: كريم عبد العزيز، وميرنا نور الدين، وأحمد عيد، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد رجب، وعمر الشناوي، وإسلام جمال، وشريف البردويلي، ونيقولا معوض، ونور أيهاب، إضافة إلى نخبة من نجوم الفن الآخرين.

الناقد الفني مسلسل الحشاشين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان كريم عبد العزيز الفنان أحمد عيد حسن الصباح

مواد متعلقة

الفواكه بدلًا من الحلويات.. توصيات الصحة العالمية لرطوبة الجسم فى الصيام

"إكسترا نيوز" تستعرض حجم الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبى

"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا عن جرائم الحرب الإسرائيلية وغياب المساءلة

"لو شخص حصل على أموال بطرق غير شرعية حرام يورث"؟.. على جمعة يوضح

شراء سيارة لأصحاب ذوى الإعاقة يعتبر حرامًا؟.. على جمعة يرد

"راضينى وشربينى شاى لإنهاء المصالح هل يعتبر رشوة وعلى الإنسان ذنب"؟.. على جمعة يوضح

إعلاء المصلحة الشخصية على الدولة والتعامل مع السوق السوداء حرام؟.. على جمعة يرد

التعدى على الأراضى الزراعية بما يخالف القانون حرام؟.. على جمعة يحسم الأمر

الأكثر قراءة

نتنياهو يحفر قبره السياسى بيده.. ومستقبل بايدن فى خطر مُحدق

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

ممثل أوبر أمام النيابة.. آخر تطورات قضية حبيبة الشماع

موعد إجازة عيد الفطر 2024 في مصر والعطلات الرسمية لشهر أبريل

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر