كاتب صحفي: رفع الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي يعزز الإصلاح الاقتصادي

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إن رفع الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في الاستثمارات والتعاون في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب، هو نتيجة عمل وجهد دؤوب للإصلاح الاقتصادي المصري، ليس فقط الآن ولكن على مدار سنوات عديدة.

وأضاف الكاتب الصحفي محمد عز الدين، خلال حوار له ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في عام 2014 بدأت مصر مسارا جديدا في التنمية وفرض الأمن والإصلاح الاقتصادي، وفي عام 2016 رأينا نتائج أولية جيدة لهذا المسار مع استمرار المشروعات القومية ومظلات الحماية الاجتماعية التي توازن بين التنمية والاستثمار في رأس المال البشري، بالإضافة إلى المشروعات الاقتصادية الضخمة.

توقيع الاتفاقيات السياسية مع الاتحاد الأوروبي هدفه تنمية الاستثمارات



وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن توقيع الاتفاقيات السياسية مع الاتحاد الأوروبي، هدفه تنمية الاستثمارات، والحرص على الموقف المتوازن السياسي في المنطقة، الموقف المصري التي تحسمه وتفرضه على الجميع، هو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية.