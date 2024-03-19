خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار "المتحدة": أمريكا يجب أن تضغط لإنهاء الاحتلال

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، إن حديث سامح شكري وزير الخارجية، مع المفوض العام لوكالة الأونروا، أمس، كان محطة مهمة للتركيز على وجهة نظر مصر وقرارها في دعم الفلسطينيين ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

إسرائيل حاولت تفنيد ادعاءات كاذبة بأن موظفي وكالة أونروا شاركوا في هجمات 7 أكتوبر

وأضاف الدكتور أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز "، أن إسرائيل حاولت تفنيد ادعاءات كاذبة بأن موظفي وكالة أونروا شاركوا في هجمات 7 أكتوبر ولكنها لم تستطع حتى الآن أن تأتي بأي دليل.

وأوضح خبير السياسات الدولية، أن ما قاله الوزير سامح شكري يعبر عن سياسة مصر التي وضحت في القمة الأوروبية وقمة القاهرة للسلام، حتى أنّ الأمر وصل إلى أنّ وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، أعلن قبل قليل أنه سيزور مصر للوصول إلى هُدنة وإطلاق سراح المحتجزين.

الرئيس السيسي ينتظر بلينكن للمرة الثامنة للوصول إلى حل لهذا العدوان



وكشف سنجر، أن الرئيس السيسي ينتظر بلينكن للمرة الثامنة للوصول إلى حل لهذا العدوان القائم على قطاع غزة، مؤكدا ضرورة وقف القتال من خلال ضغط الأمريكيين على الخلل الموجود في إدارة وصنع السياسة في حكومة الحرب الموجودة في تل أبيب.