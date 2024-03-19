على جمعة: العصر ملىء بالظلم والتظالم والمعصية والشهوات والعقوبات

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن العصر ملىء بالظلم والتظالم والمعصية والشهوات والعقوبات والرغبات والنسيان إلى هداية الله، واختلط فيه أيضا كثير من الأمور.



وأضاف المفتي السابق، خلال برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، أن البشرية وصلت إلى رقم لم تبلغه من قبل، حيث سجلت أكثر من 8 مليارات إنسان على وجه الكوكب.

وكشف الدكتور علي جمعة، عن محور الحلقة اليوم، عن كثرة الانتحار والموت واللاعب التي تستهدف أشخاص للانتحار.

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.