على جمعة: لعبة الحوت الأزرق شر مطلق من شياطين الجن والإنس

تحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، مع مجموعة من الشباب عن الألعاب التي تسبب الوفاة.

وقال الدكتور علي جمعة خلال تقديمه برنامج “نور الدين” المذاع عبر القناة الأولى، أن لعبة الحوت الأزرق وما شابهها نوع من تدمير البشرية.

وأضاف أن الشخص الذي وضع هذه الألعاب يريد تفكيك الاجتماع البشري، فهو شر مطلق من شياطين الجن والإنس، وأنه ليس لديه إيمان وإدراك للحقيقة، وإنما لديهم شهوات ومصالح ويريد أن يعيش الحياة "في سبهللة دون رابط".



فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث أنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.