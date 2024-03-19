الثلاثاء 19 مارس 2024
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هل المتوفى يعرف إذا كان سيدخل الجنة أم النار عندما يحاسب؟.. على جمعة يرد

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق عن سؤال من طالبة، حول  "هل يمر الوقت علي المتوفي كما يمر علي الإنسان العايش وهل يعرف المتوفي في وقت وفاته أنه سيدخل الجنة أم النار وهل يرى عذابه أم لا منذ وفاته لحين يوم القيامة؟".

وقال  الدكتور علي جمعة، خلال تقديمه برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناة الأولى، إن الزمن نسبي، ساعة المتوفى سريعة أكثر من على الأرض، بمعنى أن المتوفى حين يبعث يوم القيامة يكون مكث فقط نصف ساعة أو أقل، وهو بما يعادل 100 سنة أو أكثر على الأرض.

وأوضح الدكتور علي جمعة، أنه لذلك لا يستطيع تحديد إذا كان يدخل الجنة أم النار، لأن المدة تكون سريعة.


 

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين»  الذي يذاع عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

الدكتور على جمعة الإنسان وفاته نور الدين ساعه المتوفي الجنة أم النار فكرة برنامج نور الدين

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