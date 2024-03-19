على جمعة: وارد ربنا يلغى النار فى الآخرة ويدخل كل الناس الجنة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن وارد ربنا يلغي النار في الآخرة ويدخل كل الناس الجنة، مشيرًا إلى أنه بحسب أقوال لعلماء كثيرين؛ فإن النار وارد تكون معمولة حتى تكون الناس خايفة من عقاب ربنا، فلا يؤذي أحدًا، ونصح الناس أن تكون العلاقة بينهم وبين ربنا تكون مبنية على الحب والرحمة.

وأضاف مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، أن الكثير يتحدث عن عذاب القبر والثعبان الأقرع، والأهوال يوم القيامة وفي الحساب وتوجد كتب عديدة تتناول أهوال يوم القيامة، لكن لا أحد يتحدث عن مسألة المتحابين علي المنابر من نور الله في يوم القيامة والشفاعة، فهناك 70 ألف شفيع، وكل واحد يشفع في 70 ألف شفيع، يعني 4 مليارات، وعدد جميع المسلمين 2 مليار فقط.

وأوضح الدكتور علي جمعة أن طبيعة الخطاب الديني الذي ندعو به الناس لا بد أن يكون فيه دعوة إلى الرحمة والحب وليس الكراهية، موضحًا أن هناك خطابًا يجعل الدنيا والآخرة سوداء.