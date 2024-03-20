الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض بطولات الجيش المصرى فى ذكرى انتصار العاشر من رمضان

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر عام 1973.

وجاء في التقرير: "بدأت الحرب يوم السبت 6 أكتوبر 1973 الموافق 10 رمضان عام 1393هـ، بهجومٍ مفاجئ من قبل قوات الجيش المصري على القوات الإسرائيلية في سيناء من جانب، والجيش السوري على القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان من جانب آخر، وسط دعم عسكري واقتصادي من بعض الدول العربية، ليسجل التاريخ هذا الحدث العظيم باسم نصر أكتوبر أو حرب العاشر من رمضان".

ذكرى انتصار العاشر من رمضان

ونجح الجيش المصري في العاشر من رمضان الساعة الثانية ظهرًا، في عبور خط القناة، ليبدأ الجيش المصري العبور تدريجيًا، وذلك في منظومة عمل تم إعدادها بشكل متقن للغاية، فاجأت الجميع حينها.

ونفَّذت أكثر من 200 طائرة حربية مصرية ضربة جوية على الأهداف الإسرائيلية بالضفة الشرقية للقناة، وعبرت الطائرات على ارتفاعات منخفضة للغاية لتفادي الرادارات الإسرائيلية، واستهدفت الطائرات المطارات ومراكز القيادة ومحطات الرادار والإعاقة الإلكترونية وبطاريات الدفاع الجوي وتجمعات الأفراد والمدرعات والدبابات والمدفعية والنقاط الحصينة في خط بارليف ومصاف البترول ومخازن الذخيرة.

مصر العاشر من رمضان الحرب أرض سيناء الجيش المصرى

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