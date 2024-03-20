الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"شئون الأسرى": ارتفاع حصيلة المعتقلين بالضفة الغربية إلى 7700

أحد أسرى قوات الاحتلال
أحد أسرى قوات الاحتلال

أعلنت هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 30 فلسطينيًا بالضفة الغربية بينهم امرأة، بالإضافة إلى الأسرى السابقين، لترتفع الحصيلة إلى 7700 معتقل منذ السابع من أكتوبر، حسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

يُشار إلى أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة "العقاب الجماعيّ"، التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر.

شؤون الأسرى حصيلة المعتقلين بالضفة ٧٧٠٠ هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين غزة

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