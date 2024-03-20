"شئون الأسرى": ارتفاع حصيلة المعتقلين بالضفة الغربية إلى 7700

أعلنت هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 30 فلسطينيًا بالضفة الغربية بينهم امرأة، بالإضافة إلى الأسرى السابقين، لترتفع الحصيلة إلى 7700 معتقل منذ السابع من أكتوبر، حسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

يُشار إلى أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة "العقاب الجماعيّ"، التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر.