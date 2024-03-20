الأربعاء 20 مارس 2024
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توك شو

كاتب صحفى: انتصار العاشر من رمضان معجزة كاملة الأركان

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، في ذكرى انتصار العاشر من رمضان وانتصار أكتوبر: "إننا حققنا في هذا اليوم معجزة كاملة الأركان، اختلطت فيها المشاعر الوطنية بالروحانية والانتصار للشرف والكرامة"، مشيرًا إلى أن اليوم هو حصاد 6 سنوات من تضحيات الشعب والجيش المصري بالدماء من عام 1967 إلى 1973.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال حوار له عبر فضائية "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، أن هناك عدة تفاصيل تخص حرب أكتوبر المجيدة لا يعرفها الكثير، منها انطلاق 20 مدفعية في لحظة واحدة، وخروج 10 آلاف و500 قذيفة في الدقيقة، بمعدل 179 قذيفة في الثانية الواحدة، بجانب 4000 جندي تمكنوا من الوصول إلى الضفة الأخرى من قناة السويس خلال دقائق معدودة.

وأوضح الكاتب الصحفي أن تاريخ مصر في الثورات بدأ منذ صيحة أحمد عرابي الوطنية في الثورة العرابية 1882، وتجلَّى ذلك في قوة الشعب المصري وجيشه، مشددًا على ضرورة تدريس كل هذا التاريخ للأجيال الجديدة ليدركوا مدى تضحيات الأجداد والآباء لتكون مصر حرة مستقلة في سيادتها.

الكاتب الصحفي أ ذكرى انتصار العاشر من رمضان وانتصار أكتوبر المشاعر الوطنية تضحيات الشعب والجيش المصري حرب أكتوبر المجيدة

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