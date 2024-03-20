ناقد فنى: مسلسل الحشاشين خلق حالة جدلية دفعت المشاهدين لإعادة قراءة الرواية

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين إن هذا العام شهد تنوعًا كبيرًا فى ألوان الدراما، من قبل المسلسلات التى تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعلى مدار الأيام الماضية بدأت ملامح كل عمل تظهر بشكل كبير جدًا، وبها مضمون جيد يجمع الأسرة لرؤية الأعمال.

مسلسل الحشاشين رمضان ٢٠٢٤

وأوضح أحمد سعد الدين، أنه منذ الحلقة الأولى لمسلسل الحشاشين وقد بدأ حالة جدلية، مما أجبر الناس على قراءة الرواية لمعرفة من هو حسن الصباح ومن هم جماعة الحشاشين وفى أى زمن وماذا حدث؟، مما حرك المياه الراكدة بشكل كبير، وهذا هو الدور المهم للدراما.

المسلسل بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.