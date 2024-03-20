الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ناقد فنى: مسلسل الحشاشين خلق حالة جدلية دفعت المشاهدين لإعادة قراءة الرواية

الحشاشين
الحشاشين

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين إن هذا العام شهد تنوعًا كبيرًا فى ألوان الدراما، من قبل المسلسلات التى تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعلى مدار الأيام الماضية بدأت ملامح كل عمل تظهر بشكل كبير جدًا، وبها مضمون جيد يجمع الأسرة لرؤية الأعمال.

مسلسل الحشاشين رمضان ٢٠٢٤

وأوضح أحمد سعد الدين، أنه منذ الحلقة الأولى لمسلسل الحشاشين وقد بدأ حالة جدلية، مما أجبر الناس على قراءة الرواية لمعرفة من هو حسن الصباح ومن هم جماعة الحشاشين وفى أى زمن وماذا حدث؟، مما حرك المياه الراكدة بشكل كبير، وهذا هو الدور المهم للدراما.

المسلسل بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.

 

الناقد الفني أحمد سعد الدين المسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل الحشاشين رمضان ٢٠٢٤

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" تستعرض بطولات الجيش المصرى فى ذكرى انتصار العاشر من رمضان

هل المتوفى يعرف إذا كان سيدخل الجنة أم النار عندما يحاسب؟.. على جمعة يرد

على جمعة: وارد ربنا يلغى النار فى الآخرة ويدخل كل الناس الجنة

على جمعة يوضح الحكم الشرعى فى انتحار شخص بسبب لعبة إلكترونية

على جمعة: لعبة الحوت الأزرق شر مطلق من شياطين الجن والإنس

على جمعة: العصر ملىء بالظلم والتظالم والمعصية والشهوات والعقوبات

علي الكشوطي: كريم عبد العزيز في "الحشاشين" ابتعد عن المبالغة في أداء الشر.. وأحمد عيد مفاجأة المسلسل

كاتب صحفي: رفع الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي يعزز الإصلاح الاقتصادي

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل|انخفاض كبير في أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

17 خط محمول.. والد طالب الدقهلية يكشف حيلة قاتله لأخذ الفدية

التحقيق مع صاحب "أسد التجمع"

شوبير يحسم الجدل.. هذه محطة رمضان صبحى بعد بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة