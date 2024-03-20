وسائل إعلام فلسطينية: مستوطنون يغلقون مداخل مكتب وكالة أونروا فى القدس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها، بأن وسائل إعلام فلسطينية قالت إن مستوطنين يغلقون مداخل مكتب وكالة أونروا في القدس المحتلة منذ صباح اليوم.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ارتفاع حصيلة الشهداء

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.