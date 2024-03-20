على جمعة يستعرض قصة قوم لوط فى "نور الدين"

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن الحلال حلال والحرام حرام، ولكن جاء قوم لوط بعد ما تعلموا كيفية التقوى ومعالم الحلال والحرام كما أرسل الله، وتعلموا بدعه في البشرية لم يسبقهم إليها أحد في التاريخ، وهو أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء وبالنساء.

أضاف المفتي السابق خلال برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، أن قوم لوط كانوا يأتون فاحشة لم يسبقهم لها أحد من البشر، وكانوا يأتون الذكور شهوة من دون النساء مخالفة للفطرة البشرية.

وأوضح جمعة أن الله أنزل غضبه عليهم عن طريق ملائكته.

وتابع، أن الملكين المكلفين بتعذيب قوم لوط نزلا أولًا عند نبي الله إبراهيم، ثم ذهبا لإنزال العذاب على قوم لوط.

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.