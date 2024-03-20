104 شهداء و162 مصابًا فى 10 مجازر للاحتلال بغزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31923 شهيدًا و74096 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

وذكرت "الصحة الفلسطينية"، أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و162 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

ارتفاع حصيلة الشهداء

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.