الأربعاء 20 مارس 2024
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توك شو

خبير اقتصادي: الدولة تستطيع التعامل مع التحديات وعلى المدى القصير تم تغطية الفجوة التمويلية

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة اتخذت خطوات متتالية لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولها انعكاسات إيجابية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تستطيع التعامل مع التحديات وعلى المدى القصير تم تغطية الفجوة التمويلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح "، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما حدث خلال الفترة الماضية وكيفية تعامل الدولة المصرية مع من تمتلكه من أوراق، وتدبيرها للاحتياجات التمويلية من خلال دخول عشرات المليارات بصورة تدريجية لم يكن أحد يتوقعها ما يؤكد أن مصر دولة كبيرة.

الدولة المصرية اتخذت مجموعة إجراءات لسد تلك الفجوة التمويلية

وأوضح أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة إجراءات لسد تلك الفجوة التمويلية من خلال إجراءات إصلاحية قامت بها الدولة بالداخل، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة التي ضخت 35 مليار دولار خلال شهرين.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HS6ttpUwMOE

الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي الاستثمارات الأجنبية الفجوة التمويلية رأس الحكمة

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