الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الأوقاف الفلسطينى: الاحتلال يحاول السيطرة على أكبر قدر من الأراضى الفلسطينية

حاتم البكري وزير
حاتم البكري وزير الأوقاف الفلسطيني

قال الدكتور حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، إن سياسة الاستيطان التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية الحالية والأخرى المتعاقبة على احتلال فلسطين منذ عام 1967 هي قرارات تصب كلها في نفس الخانة، وهي السيطرة الشمولية على الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الوجود الفلسطيني أو على أقل تعديل التضييق بشكل كبير جدًا على المواطن الفلسطيني.

وأضاف "البكري"، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه لم يعد هناك أرض ممكن أن يكون عليها المواطن الفلسطيني، والمدن الفلسطينية محاطة من كل جوانبها بالطرق الالتفافية والأحزمة الاستيطانية التي تحيط بمدن الضفة الغربية والمدينة المقدسة بالقدس الشريف، حيث إن هناك تغولا استيطانيا لم يسبق له مثيلا.

وأوضح، أنه في كل يوم هنالك قرار صادرة عنها هذه الحكومة الاحتلالية كما صدر من الحكومات السابقة لكن هذه الحكومة أصدرت قرارات كبيرة وكثيرة ومتتالية، والتي تصب في خانة واحدة وهي محاولة السيطرة الشمولية على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، حتى لا تقام دولة فلسطينية في المنظورين القريب والبعيد.

 


 

القاهرة الإخبارية الاستيطان الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية القدس الحكومة الاحتلالية فلسطين

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