نتنياهو: العملية العسكرية فى رفح ضرورية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال كلمته أمام الكتلة الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي عبر الفيديو كونفرانس، أن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية ضرورية لتحقيق النصر والقضاء على حركة حماس؛ وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وقبل قليل، رفض زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم الأربعاء، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحدث أمام الديمقراطيين، حسب رويترز.

كما رفض نتنياهو الانصياع لدعوات رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي لإجراء انتخابات جديدة ورفض تحذيرات البيت الأبيض بشأن هجوم جديد محتمل في غزة، مما يؤدي إلى اتساع الخلاف مع كبار الديمقراطيين في واشنطن.