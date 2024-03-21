الخميس 21 مارس 2024
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"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر مستجدات الأوضاع الميدانية بالضفة الغربية

ولاء السلامين مراسلة
ولاء السلامين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من رام الله، إن الاحتلال الإسرائيلي أطلق قبل أذان المغرب مسيرة  باتجاه مركبة فلسطينية في مدينة جنين بالضفة الغربية، وقصفت مركبتين، ونتجت عنه احتراقها بالكامل، واستشهاد 3 فلسطينيين.

وأضافت "السلامين"، مساء اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أحد الذين استشهدوا، هو الشهيد هاني بركات، هو أحد المطاردين الذين تقول قوات الاحتلال إنه هو ومن كان معه من المطلوبين للأمن الإسرائيلي، والذي يتهمهم بأنهم هم من أطلقوا النار على حواجز عسكرية.

وأوضحت، أن هناك حالة من التوتر والغليان في مخيم جنين على إثر استهداف هذه المركبة ما زالت مستمرة، ليرتفع عدد شهداء مدينة ومخيم جنين منذ السابع من أكتوبر وحتى هذه اللحظة إلى أكثر من 400 شهيد، حيث اغتالتهم قوات الاحتلال بدم بارد سواء باستهدافهم عبر المسيرات أو بالرصاص الحي، وعند اعتقالهم يتم التنكيل بهم.

ولفتت إلى أن عدد الشهداء الذين ارتقوا داخل سجون الاحتلال 14 شهيدًا، نتيجة التنكيل بهم والتعذيب داخل سجون الاحتلال. 

القاهرة الإخبارية من مصر الاحتلال مسيرة جنين الضفة الغربية

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