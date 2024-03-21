"القاهرة الإخبارية": "لابيد" يفتح النار على الحكومة الإسرائيلية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن هناك العديد من البنود والنقاط التي هاجمها يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، وفتح النار على الحكومة الإسرائيلية، وأهم هذه النقاط التي هاجمها تتحدث عن صفقة التبادل التي تفضي إلى الإفراج عن المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأضافت "أبوشمسية"، اليوم الخميس، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زعيم المعارضة الإسرائيلية قال: "إننا نعلم أنها ستكون صفقة سيئة، لكن يجب أن ندفع الثمن لتحرير المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية"، متهمًا الحكومة الإسرائيلية بأنها "باعت أولادها الذين دافعوا عن هذه الأرض"، على حد تعبيره.

وبيّنت أن زعيم المعارضة أوضح أنه يجب إتمام العملية التفاوضية ووضع الإطار التفاهمي حتى يتم الإفراج عن المحتجزين، أما ما يتم الترويج له من اجتياح بري وشيك لرفح الفلسطينية أو عمليات عسكرية مستمرة في خان يونس بمحيط مستشفى الشفاء، فقد يكون هناك المزيد والمتسع من الوقت، وأنه يمكن إتمام العمليات العسكرية في أي وقت، ولكن يجب المضي قدما في التظاهرات للضغط على الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على صفقة التبادل هذه.