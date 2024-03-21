الرئيس السيسى: "الرجولة مش بالصوت العالى والمرأة ليها حق علينا"

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية تقدير للمرأة المصرية، داعيًا رجال مصر إلى أن يكونوا أكثر صبرًا وتسامحًا تجاه زوجاتهم.

وقال، في كلمته خلال حفل يوم المرأة المصرية، بمركز المنارة اليوم الخميس، والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "إحنا بنحتفل بيهم.. وأنا بوصي عليهم"، مضيفًا: "الرجولة مش بالصوت العالي خالص، بالإنسانية والسعي والصبر.. والمرأة ليها حق علينا".

يوم المرأة المصرية

شهد الرئيس السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 بمركز المنارة، حيث تم تكريم عدد من الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعم وتقدير دور المرأة المصرية في المجتمع.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالموافقة على دعم صندوقيِّ الأسرة وكبار السن بـ10 مليارات جنيه.