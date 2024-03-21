الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: "الرجولة مش بالصوت العالى والمرأة ليها حق علينا"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية تقدير للمرأة المصرية، داعيًا رجال مصر إلى أن يكونوا أكثر صبرًا وتسامحًا تجاه زوجاتهم.

وقال، في كلمته خلال حفل يوم المرأة المصرية، بمركز المنارة اليوم الخميس، والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "إحنا بنحتفل بيهم.. وأنا بوصي عليهم"، مضيفًا: "الرجولة مش بالصوت العالي خالص، بالإنسانية والسعي والصبر.. والمرأة ليها حق علينا". 

يوم المرأة المصرية

شهد الرئيس السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 بمركز المنارة، حيث تم تكريم عدد من الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعم وتقدير دور المرأة المصرية في المجتمع.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالموافقة على دعم صندوقيِّ الأسرة وكبار السن بـ10 مليارات جنيه.

السيسي احتفالية يوم المرأة المصرية

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يكلف بإنشاء متحف للمرأة المصرية بالعاصمة الإدارية

القباج: من المتوقع زيادة أعداد كبار السن 3 أضعاف خلال 50 عامًا 

الرئيس السيسى يكرم عددًا من النماذج المشرفة فى يوم المرأة المصرية

الرئيس السيسى لـ هانى شاكر: "شكرًا جزيلًا وسعيد إنى أشوفك"

بحضور الرئيس السيسى.. هانى شاكر يشارك فى احتفالية يوم المرأة المصرية

وزيرة التخطيط تستعرض جهود الدولة فى النهوض بالمرأة المصرية

مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية: 35% من مبانى قطاع غزة دُمرت أو تضررت

"القاهرة الإخبارية": خروج مجمع الشفاء الطبى من الخدمة تمامًا وانقطاع الاتصالات مع طواقمه

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

الرئيس السيسى لصفاء أبوالسعود: عايزينك تعملى حاجة عظيمة تنفع أجيالًا

كولر يحدد بديل موديست في الأهلي بعد رفض لجنة التخطيط التجديد له

الرئيس السيسى: "متخافوش من الخارج.. نحن نطفئ الحرائق ولا نشعلها"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان في غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة