"القاهرة الإخبارية": خروج مجمع الشفاء الطبي من الخدمة تماما وانقطاع الاتصالات مع طواقمه

قال بشير جبر، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إنه مع الاعتداءات والقصف الإسرائيلي المتواصل، خرج مجمع الشفاء الطبي تماما عن الخدمة، بجانب انقطاع الاتصالات بشكل كامل مع الطواقم الطبية بداخله.

وأضاف، أن المتبقي من مجمع الشفاء مهدد للقصف في أي لحظة، مع انقطاع كامل للاتصالات والطواقم الطبية، حيث قالت وزارة الصحة بانها لا تستطيع التواصل مع الأطباء والكوادر الطبية بداخل المجمع ولا تعرف مصيرهم حتى الآن.

وزارة الصحة حملت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية حياة جميع الأطباء والكوادر بالمجمع

وأكد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، أن وزارة الصحة حملت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية حياة جميع الأطباء والكوادر الذين يقومون بعملهم الطبي والمهني من تقديم الخدمات العلاجية للجرحى والمصابين، الذين كانوا يتواجدون داخل المجمع حينما حاصرتها الآليات العسكرية منذ أكثر من يومين.

عائلات من النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي تستغيث بالصليب الأحمر والمؤسسات الدولية لإنقاذهم

فيما استغاثت عائلات من النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة بالصليب الأحمر والمؤسسات الدولية؛ للتوجه إلى المستشفى لإنقاذهم.

وقالت القناة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت مبنى الجراحات التخصصي بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، اليوم الخميس، ليتحول إلى كومة من التراب.