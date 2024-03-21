للمرة الخامسة على التوالى.. الفيدرالى الأمريكى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان: "للمرة الخامسة على التوالي.. الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير".

ويبقي الفيدرالي الأمريكي للمرة الخامسة على التوالي على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عاما رغم ضغوط الديون على ميزانية واشنطن.

كما أبقت السياسات النقدية في ثاني اجتماعات البنك خلال 2024 على الفائدة عند 5.25 و5.5%، وأكد البنك المركزي في الاقتصاد الأكبر في العالم أنه لن يتجه لخفض الفائدة قبل التأكد من أن التضخم يتجه إلى هدفه عند 2%، ورجح خفضه معدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس بنهاية 2024.

ولفت التقرير إلى أن التضخم عدو مراوغ فالمباراة بين المركزي الأمريكي والتضخم لم تنته بعد وإن سجل الفيدرالي أهدافا في مرمى التضخم ورغم تأكيد أن سياسة تشديد الفائدة تؤتي ثمارها إلا أن التضخم الأمريكي عاد للصعود في فبراير الماضي في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة.

وأوضح أن الفائدة المرتفعة زادت أعباء الموازنة الفيدرالية، حيث رفعت تكلفة الديون في أكبر اقتصاد بالعالم.